Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

ABD ve Rusya, Ukrayna gerilimi ile karşı karşıya gelirken Moskova ve Washington, tek kurşun atmadan hedeflerini güvence altına almaya çalışıyor. Giderek daha sert üslupta tehditlerle dolu diplomasi taktiğini sürdüren Ukrayna, ABD ve Rusya gerçek savaşı önlemek için savaş sinyali veriyor. Aslında her iki taraf birbirinin ne yapabileceğini daha iyi anlamak için bir anlamda doğrulama testi mekanizmasını çalıştırıyor. Zaman zaman birliklerinin yerini değiştiren Rusya, rakibinin bir sonraki hamlesini bekliyor.

Batılı liderler ve uzmanlar, Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğine dair yeni uyarılarda bulunurken, Moskova bir avuç gücünü geri çekerek kafa karışıklığına sebep oldu. Ukrayna’nın geleceği hem ABD Başkanı Joe Biden hem de Rusya lideri Vladimir Putin’in karizmasını etkileyecek. Rusya’nın bütün tehditlere rağmen Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Biden’ın gücü sorgulanacak. NATO, ABD ve AB’ye rağmen taleplerini karşılamadan geri çekilmesi hâlinde ise Putin’in gücü tartışmaya açılacak.

“KORK VE EN KÖTÜSÜNÜ BEKLE”

Savaş çıkmadı ancak Ukrayna gece vakti siber saldırıya uğradı. Ukraynalı yetkililer bir dizi siber saldırı sonrası ordu, dışişleri, kültür, savunma bakanlığı ve büyük bankaların web sitelerinin devre dışı kaldığını açıkladı. Ülkenin en büyük devlet bankası Privatbank ve devlete ait Sberbank’taki müşteriler, çevrim içi ödemeler ve bankaların uygulamalarında sıkıntılar yaşadı. Ukrayna hükûmetinin tahrif edilmiş düzinelerce web sitesinde aynı anda yayınlanan bir mesajda “Kork ve en kötüsünü bekle” denildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin iki numaralı yetkilisi Serhii Demediuk saldırıyı “Ukrayna’daki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik, Avrupa-Atlantik entegrasyonumuzu patlatmayı ve iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan tam kapsamlı bir Rus operasyonunun parçası” olarak nitelendirdi. 2015 ve 2016 kışında, Rusya’nın GRU askerî istihbarat teşkilatına atfedilen Ukrayna’nın elektrik şebekesine yapılan saldırılar, geçici olarak elektrik kesintisine sebep olmuştu.

Beyaz Saray uyardı: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğu duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna trafiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin arabuluculuk çalışmaları yürütüyor. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.