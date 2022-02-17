Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

16 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 94 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 241 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 104 bin 409 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 476 bin 572 ’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bilim Kurulu Üyesi: Sömestirde vaka sayıları pik yapacak Dünyada ilk kez Güney Afrika’da ortaya çıkan Covid-19’un yeni varyantı Omicron, vaka sayılarını arttırdı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sömestir tatilinde vaka sayılarının pik yapacağını vurguladı, bunun önüne geçmek için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama: Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; Omicron varyantının salgın seyrine etkisi ve vakaların yaş dağılımı hakkında bilgi verdi.