Türkiye Gazetesi

Ulusal basında yer alan haberlere göre Yüksek Öğretimde Ayrımcılık ve Eşitlik İzleme Kurumu (ONDES) ve Gustave Eiffel Üniversitesindeki araştırmacılar ülke genelinde ayrımcılığı test etmek için Mart 2021’de 19 üniversiteden 607 yüksek lisans programının eğitim direktörüne 1800’den fazla elektronik posta yolladı.

CEVAP ALMA İHTİMALLERİ DAHA DÜŞÜK

Araştırmacılar lisans programını bitirmekte olan öğrencilermiş gibi sahte isimlerle her eğitim direktörüne yüksek lisans programının içeriğine ve kayıt prosedürlerine dair bilgi talep etti. E-postaların biri engelli Lucas Martin adına, diğer ikisi engelli olmayan Thomas Legrand ve Mohamed Messaoudi ismi taşıyan öğrencilermiş gibi yollandı. Çalışmanın sonucunda ağır fiziksel engelli oldukları bildiren öğrencilere yönelik kayda değer ayrımcılık gözlenmezken Müslüman ismi taşıyanların gönderdiği e-postalar daha düşük oranda cevap aldı.

EN FAZLA HUKUK ALANINDA AYRIMCILIK VAR

Müslüman ismi taşıyanların tüm yüksek lisans programlarına dair e-postalarının cevap alma ihtimalinin yüzde 12,3 oranında daha düşük olduğu tespit edilen çalışmada, hukuk alanında bu oranın yüzde 33,3, bilim, teknoloji, sağlık alanlarında yüzde 21,1, dil, edebiyat, sanat, insani ve sosyal bilimler alanında ise yüzde 7,3 olduğu tespit edildi.

EĞİTİM DİREKTÖRLERİ “ÇEŞİTLİLİĞİ” TERCİH EDİYORUZ DEDİ

Çalışma yapıldıktan 3 ay sonra, araştırmacılar kimliklerini gizleyerek yüksek lisans programlarının eğitim direktörleriyle Yüksek Öğretim Bakanlığı adına "öğrenci alım süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları" görüştü. E-postalara cevap verirken ayrımcı davranan eğitim direktörlerinin, başvuru yapılan adaylar arasında "çeşitliliği" tercih ettiklerini, Avrupalı adayların başvurularını öncelemediklerini söylemeleri dikkati çekti.

MÜSLÜMANLAR İŞ DÜNYASINDA DAHA FAZLA AYRIMCILIK YAŞIYOR

Ayrıca araştırmacılar, yüksek lisans programlarında tespit edilen durumun yanı sıra Müslüman ismi taşıyanların iş piyasasında da daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını gözlemledi.

New York Times'tan dikkat çeken sözler: Müslümanlar Fransa'yı terk ediyor New York Times, Framsa'da ayrımcı ve İslamofobik muamelere maruz kalan çok sayıda Müslüman'ın kendilerini güvende hissetmemeleri nedeniyle ülkeden ayrıldıklarını yazdı.