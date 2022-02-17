Türkiye Gazetesi

Uttar Pradesh eyaletindeki Kuşinagar kasabasında bir düğün töreninde trajik bir olay yaşandı.

GELENEKSEL TÖREN SIRASINDA YAŞANDI

Düğünde refah göstergesi olarak gelin ve damadın yüzüne zerdeçal ezmesinin uygulandığı geleneksel "haldi" töreni sırasında bir kuyu üstündeki plakada oturan kadın ve çocuklar, plakanın çökmesi sonucu kuyuya düştü. Polis, kuyuya düşen 15 kişiden 11’nin olay yerinde, 2 kişinin ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaydan 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

"YÜREK PARÇALAYICI"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan olayı “yürek parçalayıcı" olarak nitelendirirken, Uttar Pradesh Eyalet Başkanı Yogi Adityanath ise bölge yetkililerinden olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım etmelerini istedi.

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