Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Savunma konusundaki analizleriyle tanınan Gabriel Honrada, F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması sonrasında Türkiye’nin önündeki seçeneklerle ilgili olarak Asia Times haber portalında bir makale yayımladı. Türkiye’nin seçeneklerinin artıları ve eksileriyle detaylı bir şekilde aktarıldığı makalede şu ifadelere yer verildi:

*Türkiye, S-400 füze sisteminden dolayı ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmasına rağmen bu ülkeye 80 F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 40 yeni F-16 satın alma başvurusunda bulundu. Teklif kabul edilirse bu, ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin tamirine yol açar.

Çin'in J-10C'si de düşünülen seçenekler arasında.

*Türkiye F-16 filosunun yerini alması için 2016’da kendi savaş uçağını üretme projesine başladı. Çift motorlu ve çok amaçlı TF-X savaş uçakları havadan havaya saldırılara odaklanıyor ama havadan yerdeki hedefleri de vurabilecek. Hem Amerikan hem de Rus teknolojileri kullanılacak uçağın lisanslı General Electric F110 jet motoruyla çalıştırılması planlanıyor. Analistler, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye teknoloji transferini engellemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek bu seçimin aşırı iyimser olduğunu ifade ediyor.

*F-35 programından çıkarıldıktan sonra Türkiye Rusya’dan Su-35 ve belki de daha yeni Su-57 savaş uçakları alacağı tehdidinde bulundu. Rusya da zaten daha önceden, Türkiye’nin istemesi halinde Su-35 satmaya hazır olduğunu bildirmişti. Yalnız, Rusya’dan savaş uçakları alması halinde Türkiye, birlikte çalışabilirlik ve maliyet endişeleriyle karşı karşıya kalabilir. Zira, Türk hava kuvvetleri F-16’ların etrafında şekillenmiş durumdadır ve başka tür bir uçağa yönelmek eğitim programları, tedarik ve lojistik zinciri ile bakım gibi tüm sistemin baştan başa değişmesini gerektirir. Daha sert ABD yaptırımları ihtimali ile Türk ekonomisinin durumu bu planları zora sokuyor.

*Türkiye Rusya’nın dışında Çin’den de savaş uçağı satın almaya yönelebilir. Mesela, Pakistan’ın sipariş verdiği J-10C Firebird savaş uçağı satın alabilir. Rus uçaklarına göre maliyeti önemli derecede az olsa da J-10C’ler de benzer birlikte çalışabilirlik ve maliyet problemleri olur. Ayrıca bu durum, Kuşak ve Yol Projesi dolayısıyla Çin’le yakın iş birliği içine girmiş ülkede Çin nüfuzunun daha da derinleşmesine yol açar. Bu alımın Türkiye için avantajı ise, Pakistan’la savunma alanında kurduğu önemli bağları daha da kuvvetlendirecek olmasıdır. Türkiye Pakistan için 4 adet MILGEM korveti inşa ediyor ve onun Agosta 90B denizaltılarını modernleştiriyor.

Bakan Akar’dan F-35 mesajı: Bu konuda tavrımız net Yerli deniz topunun test atışlarına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 sorunu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akar, aynı zamanda Rusya-Ukrayna gerilimine değindi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye dikkat çekti.

MSB'den F-35 açıklaması: 2022'de ABD'de yapılacak Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak.” açıklamasında bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadele ve Yunanistan'ın provokatif eylemleri de değerlendirildi.