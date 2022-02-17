Türkiye Gazetesi

İki genç boğuşurken, olay yerine polis çağrıldı. Polisler kavgaya değil sadece siyahi gence müdahale etti. Erkek polis, yere yatırıp sırtına diziyle bastırdığı siyahi gence ters kelepçe takarken, kadın polis de beyaz genci kenara çektikten sonra meslektaşına yardıma gitti.

Tartışmanın neden çıktığı bilinmezken polisin iki gence yönelik taban tabana zıt davrandığı video, siyahiler arasında büyük tepkiyle karşılandı. İsmi sadece Kye olarak açıklanan siyahi gencin annesi Ebone, CNN'e yaptığı açıklamada, “Polislerin diğer çocukla değil de oğlumla uğraşmalarını sağlayan neydi? Niçin oğluma karşı bu kadar saldırgan davrandılar? Diğer çocuk neden kenarda oturuyor ve oğlumun aşağılanmasını, kelepçelenmesini seyrediyor. Çok kızdım, olaya karışan polislerin rozetlerinin alınmasını istiyorum” dedi. Kye da beyaz genci kelepçeliyken kanepede bırakan memurlar hakkında, "Ona benden üstünmüş gibi davrandıklarını hissettim" diye konuştu. Tepkiler sonrasında Bridgewater polisinin talebi üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de suçsuz yere 43 yıl yatan siyahi mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı ABD'de, cinayet işlemekten suçlu bulunarak yatan mahkum, 43 yıl sonra aklandı. Suçsuz olduğuna karar verilen Kevin Strickland için bölge halkı yardım kampanyası düzenleyerek yaklaşık 1,5 milyon dolara ulaştı.

ABD idam istediği iki siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödeyecek ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyahi üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.