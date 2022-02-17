Türkiye Gazetesi

Rusya ABD'nin Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı sınır dışı edeceğini duyurdu. Ukrayna krizi nedeniyle gerilen ABD-Rusya ilişkileri geri dönülmez bir yola giriyor.



Rus basınında yer alan habere göre; Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'ı ülkeden kovdu.



Washington'ın da Rusya Büyükelçi yardımcısını ABD'den kovması bekleniyor.

Son dakika! Rusya, Ukrayna'ya girmeye hazırlanıyor ABD Başkanı Biden: Tüm göstergeler Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığını gösteriyor. Rusya'nın işgal tehdidi çok yüksek.

Putin-Biden görüşmesi sonrası tansiyon düştü! Rus birlikleri geri dönüyor ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesi sonrası sınırda tansiyon düşmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya’nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine döndüğünü duyurdu.