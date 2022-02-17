Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Biden Rusya'nın "birkaç gün" içinde Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi. Joe Biden, sözlerine diplomatik çözümün halen mümkün olabileceğini de ekledi.

BIDEN'İN MEKTUBUNA CEVAP VERMEDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti. Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." cevabını verdi. Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen cevap beklediğini sözlerine ekledi.



Putin-Biden görüşmesi sonrası tansiyon düştü! Rus birlikleri geri dönüyor ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesi sonrası sınırda tansiyon düşmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya’nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine döndüğünü duyurdu.



Biden Rusya'yı önce uyardı, sonra çağrıda bulundu: Diplomasiye şans verin Joe Biden Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği konusunda uyarıda bulundu. Biden, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini belirtti.