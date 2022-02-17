Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkesi Çekya'da şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ülkede adeta bir kaos yaşandı. Fırtına yüzünden 300 binden fazla evde elektrik kesildi.

Özellikle Çekya'nın batısında etkili olan fırtına, ağaçların devirdi, birçok yerde, kara ve demir yolu ulaşımında aksaklıklar yaşattı.

Fırtınanın en az gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Çekya’da stadyumlar aşı merkezi oldu Çekya’da koronavirüsle mücadele kapsamında stadyumlara aşı merkezi kuruldu.

Çekya'da Omicron varyantı tespit edildi Çekya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün Omicron varyantının ülkede görüldüğünü açıkladı.

Çekya'da 30 gün boyunca OHAL ilan edildi Çek Cumhuriyeti'nde Covid-19 vakalarının artımasının ardından 30 gün sürecek olağanüstü hal ( OHAL) ilan edildi.