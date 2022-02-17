Türkiye Gazetesi

Güney Afrika, teknoloji çağına ayak uydurmaya çalışıyor. Bu kapsamda elini taşın altına koyan hükümet, vatandaşlarının eşit haklara sahip olması için yeni bir karar aldı.

İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yinternete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını belirtti. Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabayt ücretsiz internet erişimi verilecek" dedi.

Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre 2021'de Güney Afrika nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.

Ukrayna Savunma Bakanlığının internet sitesi siber saldırıya uğradı Ukrayna, Rusya'nın silahlı müdahalesini beklerken hackerların saldırısına uğradı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve bazı internet bankacılık servislerine siber saldırı gerçekleştirildi. Gözler, Rus hackerlara çevrildi.

ATM’den çektiği parayı internetten bin katına satışa çıkardı Bursa’da bankamatikten para çekmek isteyen sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM’den çektiği hatalı basım olan 50 liralık banknotu internetten 50 bin liraya satışa çıkardı.

Bu soba 500 lirayla kışı çıkartıyor: Mersinli esnaf yüksek elektrik faturalarının çözümünü internette buldu Enerji maliyetindeki yükseliş faturalara yansımaya devam ediyor. Yüksek faturalardan şikayet eden vatandaş enerji maliyetlerini düşürmenin yolunu arıyor. Mersin’de 10 yıldır ısıtma sektöründe çalışan Muhammet Çiçeklidağ’da gelen yüksek faturalardan sonra düşük maliyetle ısınmanın yolunu aradı. İnternette gördüğü projeyi hayata geçiren Çiçeklidağ, düşük yakıt maliyetiyle yüksek ısı performansı sağlayan ve bir ailenin en fazla 500 lirayla kışı geçirebileceği bir soba üretti