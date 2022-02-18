Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışın meydana getirdiği sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir mesaj yayımlayarak, taziyelerini iletti.

"YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da selin neden olduğu can kayıpları ve hasarın üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en son 104 olarak açıklanmıştı.

Afet nedeniyle 35 kişinin kaybolduğu bildirilmiş, en az 54 evin yıkıldığı, 370'ten fazla kişinin ise barınaklara sığındığı kaydedilmişti.

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