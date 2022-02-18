Türkiye Gazetesi

Yunanistan'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan feribotta Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat olmak üzere toplam 288 kişinin bulunduğu feribotta şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğü bildirildi. Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.

Korkutan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı Bakırköy'de sabaha karşı bir binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.