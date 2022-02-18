Türkiye Gazetesi

Güney Afrika İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, internete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını belirtti.

HER HANEYE İNTERNET

Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın, her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabayt ücretsiz internet erişimi verilecek." dedi. Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2021'de Güney Afrika nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.

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