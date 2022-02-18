Türkiye Gazetesi

Taliban yönetiminin Zabul Kültür Müdürü Vekili Şarafat Viyal, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Celdek bölgesinde 3 gün önce kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin çocuğa sıkıştığı yerde müdahalede bulunduğunu ifade eden Viyal, buna rağmen çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Viyal, Taliban yetkililerinin, çocuğun sağ kurtarılması için ellerinden geleni yaptığını kaydetti.

Öte yandan, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, çocuğun ailesine ve Afganistan halkına başsağlığı diledi.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani, çocuğu kurtarma çalışmalarını yakından izlemek için dün bölgeye gitmişti.

Kuyuda ölen Rayyan Oran'ı binlerce kişi uğurladı Fas'ta düştüğü kuyuda yaklaşık 5 gün mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Rayyan Oran için köyünde cenaze töreni düzenlendi.

El Rayyan'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Katar'ın El Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun, görevinden istifa etti.