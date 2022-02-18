Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı tank ve birliklerin tatbikatlarını tamamlamasının ardından Nijnıy Novgorod’taki daimi üslerine döndükleri belirtildi.
Rus donanmasından gelen bir başka açıklamada ise yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım’daki askeri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, "Tatbikat sırasında Kırım'da bulunan 10 adet Su-24 savaş uçağı, Rusya’nın başka bölgelerindeki üslerde konuşlandırılmıştır." denildi.
İngiltere'den işgal planı iddiası! Rusya'nın muhtemel işgal planını yayımladı İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 2 aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı.