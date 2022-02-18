Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

'STRATEJİK CAYDIRICILIK TATBİKATI'

Açıklamada, "19 Şubat 2022'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in önderliğinde balistik ve seyir füzelerinin fırlatılacağı planlı bir stratejik caydırıcılık tatbikatı gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı. Tatbikatın amacının komuta ve kontrol ekiplerinin hazır olup olmadığının kontrol etmesi, muharebe ve savaş gemilerinin mürettebatlarının, silahların güvenilirliğinin test edilmesi olduğu vurgulandı. Tatbikatta Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı aktarıldı.