Türkiye Gazetesi

İngiltere’de uçuş eğitimi alan Prof. Dr. Christopher Woollard’a (64) doktorlar mide kanseri teşhisi koydu ve tahminen en çok üç ay yaşayabileceğini söyledi.

KAMİKAZEYLE İNTİHAR

Büyük psikolojik yıkım yaşayan Woollard, pilotluk eğitimi aldığı uçağı kaçırarak intihar dalışı yaptı.

Soruşturma raporuna göre 10 Eylül 2021’de meydana gelen olayda, aracıyla Rochester Havaalanı’na giden Woollard, eğitimcisinden uçağın anahtarlarını aldı ve kontrollerin ardından uçağı havalandırdı.

TELSİZİ VE TAKİP SİSTEMİNİ KAPATTI

IHavadayken eğitimcisiyle temas kuran Woollard, yaşama ümidi kalmadığını, uçağı boş bir araziye düşürerek hayatına son vereceğini ifade etti.

Uçak masraflarını ödemek için eğitimcisine banka hesabıyla ilgili erişim bilgilerini veren profesör, daha sonra telsizi ve uçağın takip sistemini kapattı.

Cessna 172 Skyhawk tipi uçak, Ruckinge ve Bilsington arasındaki tarlada yere çakıldı, profesör olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, profesörün evinde yaptığı aramada vasiyetini buldu. Mahkeme olayın intihar olduğuna hükmetti.

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