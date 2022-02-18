Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşayan Megan Condry, McDonald's'dan aldığı hamburgeri buzdolabına koydu. Kadın, hamburgeri 5 yıl boyunca burada almaktan unuttu. Seneler sonra bunu fark eden Condry, hamburgeri bulduğunda "kokmadığını ve aldığı günkü gibi göründüğünü" iddia etti. Diğer yandan, hamburgerde dikkate değer bir fark olduğunu belirten Condry "Bir kaya gibi sertti, onunla bir camı kırabilirdim" dedi.

McDonald's ise "McDonald's hamburgerlerinin bozulmadığı efsanesine cevap" başlıklı bir blog yazısı yayımladı. Yazıda "Uygun ortamda hamburgerlerimiz de diğer yiyecekler gibi bozulabilir ancak bunun için ortamda neme ihtiyaç var" ifadelerine yer verildi.



Şirket "Hamburgerin kendisinde veya çevrede yeterli miktarda nem olmadan bakteri ve küf üremeyebilir. Bu sebeple bozulma ihtimali düşüktür. Bozulmanın yiyeceğin içerisindeki kimyasallar veya besin değerinin düşük olmasıyla ilgisi yoktur. Bu, tutulduğu şartlarla ilgilidir" açıklamasında bulundu.



Bir ay boyunca sadece hamburger yedi, başına gelenlere kendisi bile inanamadı! Dünyanın en büyük sağlık problemlerinden biri haline obezitenin ana sebebi, fast food beslenme tarzının normalleşmesi. İngiliz bir doktor, bir ay boyunca sabah akşam sadece fast food tüketerek tehlikeli bir deneye imza attı, başına gelenlere kendisi bile inanamadı.



Cristiano Ronaldo: Küçükken parasızlıktan hamburger artıklarını yiyiyordum Dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo, çocukken yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo, gözyaşları içinde 12 yaşındayken parasızlık dolayısıyla hamburger artıklarını yediğini dile getirdi.