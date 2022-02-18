Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerilimi devam ediyor. ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki hareketlilik sürerken, Rus yanlılarının tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor. Tahliyenin yürütüldüğü bölgede, ayrılık yanlılarının hükümet binası yakınlarında bir araç havaya uçtu. Şiddetli patlamanın ardından olay ile ilgili henüz bir bilanço açıklanmadı.

Patlama öncesinde bölgede siren seslerinin yükseldiği açıklandı.

HASAR OLUŞMADI

Patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Binası yakınında meydana geldiğini aktaran muhabir, halihazırda patlama yerinde yangının göründüğünü, yakınlardaki binalarda hasarın oluşmadığını söyledi.

Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bugün 3 ayrı sabotaj girişimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...

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