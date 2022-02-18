Türkiye Gazetesi

Rusya, tatbikat için Ukrayna sınırını gönderdiği askerlerinin büyük bir kısmını geri çektiğini bildirmişti. Ancak ABD, buna inanmadığını savunmuştu.

Bu konuyla ilgili bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den geldi. Bakan Blinlen, söylenenlerin aksine Moskova'nın sınıra ek güçler gönderdiğini iddia etti.

Antony Blinken, Rusya'nın son 24-48 saat içinde Ukrayna'da "yanlış provokasyon" oluşturma senaryosunu gördüklerini aktardı. Blinken "ABD, Ukrayna sınırına giden fazladan asker gözlemliyor" dedi.

Rusya’ya karşı Batı'nın sahip olduğu en büyük güç kaynağının "dayanışma" olduğunu vurgulayan Blinken "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinde NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı birlikte cevap vermesine biraz şaşırdı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümüne Rusya’nın yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya'dan 'Caydırıcılık' tatbikatı! Putin de izleyecek Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor Rusya'nın, Ukrayna sınırına yığınak yaptığı suçlamasıyla ABD'nin çağrısıyla yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Ukrayna'nın savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıttı. Rusya’yı toplantıda temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor” dedi.