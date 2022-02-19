Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Tovuzkale ilinin Güleli yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, bugün yerel saatle 22.30’dan itibaren, Tovuz illinin Muncuglu yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine belli bir sebep olmadan ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralananın olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.



Azerbaycan'dan Ermenistan'a ikaz: Rahat durmazsanız karşılığını alırsınız Karabağ’da aldığı ağır yenilgiden ders çıkarmayan Ermenistan yine tahrik etti, yedi Azerbaycan askeri şehit düştü. Dışişleri Bakanı Bayramov, "Toprak iddialarına yönelik açıklama duyuyoruz. Bunlar tehlikeli sözler. Her adıma karşılığını veririz" uyarısında bulundu.



Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün Ermenistan sınırında yaşanan çatışmada Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin ise yaralandığını açıkladı.