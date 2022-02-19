Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya krizinde endişeyi arttıracak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı. Öte yandan Biden, 'Zelenskiy ülkeyi terk edecek mi? sorusuna ise "Bu onun kararı. Defalarca konuştuk. Diplomatik bir çözüm arayışında. Belki bu akıllıca bir şey olabilir ama onun kararı" şeklinde cevap verdi

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

ABD'nin şu anda ne düşündüğünü anlatmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya neler olacağına dair fikirlerimi paylaşacağım.

İki telefon görüşmesinden de çıkan mesaj birlik ve dirayet oldu. Son birkaç günde bize gelen bilgilere göre ateşkesin defalarca ihlal edildiğini gördük.

Dün Ukrayna'da bir anaokulu saldırıya uğradı. Daha fazla dezenformasyon kampanyalarının yürütüldüğünü görüyoruz.

Donbass'tan soykırım olduğunu söylüyorlar, yalan iddialar ortaya atıyorlar. Tüm bunlar Rusya'nın hep daha önce gördüğümüz oyunları. Burada yanlış bir hak çıkartarak, Ukrayna'ya karşı harekete geçmeye çalışıyorlar.

"UKRAYNA'NIN ETRAFINI ÇEVİRDİLER"

Ukrayna güçleri Rusların provokasyonuna gelmemek için uğraşıyor ancak Rus askerleri Ukrayna'nın çevresini sarmış durumda şu an.

Önümüzdeki günlerde Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. İnanıyoruz ki başkent Kiev'i hedef alacaklar.

Rusya bu planını takip etmeyi sürdürürse o zaman onlar sorumlu olacak, yıkıcı ve gereksiz bir tercih savaşına yol açacaklar.

ABD'den yeni iddia: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya ABD, Ukrayna'da hafta başında Savunma Bakanlığının internet sitesi ve bazı bankalara yönelik düzenlenen siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu iddia etti.

ABD: Putin dayanışmamızı görünce şaşırdı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırından asker çekmediğini aksine ek kuvvet gönderdiğini söyledi. Blinken, Putin'in Avrupa ile olan dayanışmalarını görünce şaşırdığını belirtti.

Ukrayna-Rusya krizinde kritik görüşme! ABD'nin talebi kabul edildi Ukrayna- Rusya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bir araya geleceği açıklandı.

ABD: NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir gerekçesi olmadığını söyleyerek, "Yapmamız gerekiyorsa NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

ABD'li yetkililer Rusya'yı yalanladı: Sınıra 7 bin asker daha yolladı ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.