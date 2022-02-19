Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar, Rusya’nın tüm tehdit ve saldırılarına rağmen NATO üyesi olma idealinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Gazetemize açıklamalarda bulunan Bodnar "NATO, Kremlin’in bahanesi. Kırım’da NATO mu vardı? Ülkemizin yüzde 7’lik kısmını neden işgal ettiler" diye sordu. Rusya’dan korkmadıklarını belirten büyükelçi "Meselenin diplomasi ve barışçıl yollardan çözümünü istemekle birlikte özgürlüğe bedel ödemeye de hazırız. Ukrayna ordusu zaten 8 yıldır Rus ordusu ile fiilen savaşıyor ve 2014’e göre çok farklı bir noktadayız" dedi.

HALKIMIZIN TERCİHİ

Ukrayna’da en az yüzde 60’lık kesimin NATO üyeliğini desteklediğini kaydeden Bodnar "Ülkemizde yapılan anketler, Ukraynalıların çoğunluğu NATO ve AB’ye girmeyi destekliyor. Bu da halkımızın devletinin geleceği konusunda bilinçli demokratik bir tercih yaptığını gösteriyor. Ayrıca Ukrayna’nın AB ve NATO’ya girmesi konusundaki stratejik rotası Ukrayna Anayasasında kayıtlı ve değişmez kalmaya devam ediyor. Bu da hem devletin hem de Ukrayna toplumunun ülkemizin geleceği konusunda net bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

MİLLÎ BİRLİK SAĞLANDI

Ülkesinde millî birliğin sağlandığını ve bu konuda yapılan açıklamaların propaganda amaçlı olmadığını vurgulayan Bodnar, Rus ordusunun saldırması hâlinde Ukrayna halkının tamamına yakınının ülkesini savunmaya hazır olduğunu kaydetti.

SİHA’LARDAN VAZGEÇMEYİZ

Türkiye’nin barış çabalarına özel önem verdiğini belirten Vasily Bodnar “Rusya’nın son tehditleri Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerini yükseltmesinin ne kadar kritik önem arz ettiğini, yüksek teknolojiye sahip SİHA’ların envanterlerimizde olmasının zaruriyetini bir kez daha gösterdi. Bu yüzden de SİHA’ların Ukrayna’daki üretimi v.b. projelerin hayata geçirilmesi konusunda net bir tavır var ve hiçbir şekilde bu ortaklıktan vazgeçilmeyecek” diye konuştu. Vasily Bodnar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında imzalanan anlaşmanın sadece SİHA/İHA’lardan ibaret olmadığını, bununla birlikte havacılık, uzay teknolojileri gibi alanları kapsayan iş birliği protokolünün önemine işaret etti. Büyükelçi "Yapılan anlaşmalarla Ukrayna ile Türkiye’nin savunma kabiliyetleri güçlenecek. Bu da bölge güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi.

PANİK ORTAMI İSTİYORLAR

Ukrayna Büyükelçisi "Rusya’nın hedefleri arasında Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak ve panik ortamı oluşturmak var. Bu amaçla birçok yöntemi deniyorlar. Bunlardan biri de yürütülen sistemli dezenformasyon. Halkımız ve iş insanları arasında panik yayıyorlar. Biz bu tehlikeyi gördük ve kriz yönetimi kapsamında uluslararası ortaklarımızın da ciddi yardımı ile millî paramızın durumunu sabitleştirmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak 2014’teki ülke olmadıklarını ve bütün dünyayı şaşırtacaklarını söyleyen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar “Hiçbir şey Kremlin’de planlandığı gibi olmayacak ve Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak” dedi

Biden, ‘Bu yönde istihbarat aldık’ deyip duyurdu: Putin Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdi ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın gelecek günlerde Ukrayna’ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı.