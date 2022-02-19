Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Beyaz Saray artan fiyatları “kurumsal açgözlülük” olarak değerlendirirken, “tedarik zinciri kesintilerini yasadışı kâr için kullandıkları” tespit edilen şirketleri cezalandıracağını duyurdu. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada "Tedarik zinciri kesintilerini gizli anlaşmaya girişmek için kullanacak olanları caydırmak, tespit etmek ve kovuşturmak" için çalışacağını söyledi. ABD Antitröst Bölümü ise şirketlerin tedarik zinciri kesintileri kisvesi altında tüketicilerden fazla ücret almak için işbirliği yapmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. FBI Direktör Yardımcısı Luis Quesada, ABD'deki tedarik zinciri problemlerinin suçlulara "fiyatları anlaşmalı olarak yükselten ve müşterilerden fazla ücret almak" için komplo kurma fırsatı verdiğini ve istihbarat teşkilatının uygulamaya katılanları çökerteceğine söz verdi.

ABD'de korkunç olay: Covid-19 yardım parasıyla kiralık katil tuttu ABD’nin Florida eyaletinde bir kadının, 2021'de devletten aldığı Covid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttuğu ortaya çıktı.

ABD'deki okul katliamında kullanılan silahın üreticisi 73 milyon $ ödeyecek ABD'nin Connecticut eyaletinde, 14 Aralık 2012’de Sandy Hook İlköğretim Okulunda çoğu ilkokul 1. sınıf öğrencisi 28 kişi öldürüldü. Saldırıda kullanılan silahın üreticisi Remington firması, ölen çocuklarına ailesine 73 milyon dolar tazminat ödeyecek.