Türkiye Gazetesi

Almanya'da meydana gelen kasırga etkisini şiddetli bir şekilde sürdüyor. 'Zeynep' adının verildiği kasırganın saatteki hızı yer yer 170 kilometreyi buluyor.

Ciddi hasarlara neden olan Zeynep kasırgası nedeniyle ağaçlar devrildi, tren seferleri iptal edildi ve bazı evlerin çatıları hasar aldı.

Kuzey Baltık Denizi'nde Fehmarn Adası'nı ana karaya bağlayan köprü trafiğe kapatılırken, çok sayıda araç, üzerlerine devrilen ağaçlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

PLAJIN KUMUNUN YÜZDE 90'INI YOK ETTİ

Şiddetli kasırga, Kuzey Denizi adası Wangerooge'de, 1 kilometre uzunluğundaki plajın kumunun yüzde 90'ını yok etti.

ETKİSİNİ BUGÜN YİTİRECEK

Alman Meteoroloji Dairesi, Zeynep kasırgasının Baltık Devletleri üzerinden Rusya'ya yöneleceğini, Almanya'daki etkisinin bugünden itibaren yavaşlayarak azalacağını duyurdu.

Almanya’da geniş çaplı araştırma: 20 yaşında zirve yaptığı teorisi çürüdü Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bir milyondan fazla kişi üzerinde yaptıkları araştırmada, zihin gücünün 20 yaşından önce zirve yaptığı teorisini çürüttü. Çalışmaya göre zihin gücü 30 yaşına kadar artıyor, 60 yaşından sonra ise azalıyor.

Almanya'da korku dolu anlar: Seyir halindeki feribotun camları patladı Almanya'da seyir halindeki bir feribotun camları, fırtına nedeniyle bir anda patladı. Olay üzerine yolcuların panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

Taslak plan hazır: Almanya'da kısıtlamalar kalkıyor Omicron varyantının etkisiyle vaka rekorları kırılan Almanya'da Mart ayında kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.