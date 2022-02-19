Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Messanges kasabasındaki bir baba, yerel haber kaynağı France Blue'nun haberine göre, iki yerel belediyenin tüm internetini ve cep telefonu ağını bir sinyal bozucuyla keserek çocuklarının internete girmesini önlemek yanlışlıkla aşırı bir önlem aldı.

Kulağa komik gelen bu olay, babaya pahalıya patladı. Çünkü telekom frekanslarını karıştırmanın yasak olduğu Fransa’da, baba altı aya kadar hapis cezası ve 30 bin euro para cezası ile karşı karşıya.

ÇOK GÜÇLÜ JAMMER KULLANDI

Mobil operatörlerden biri, Fransa’nın yayın düzenleyicisi French Agence Nationale des fréquences'e (ANFR) durumu şikayet etti. ANFR teknisyenleri internet kesintisine neden olan eve gelerek aksamaya neyin sebep olduğunu bulmaya çalıştı. Soruşturma sonucunda ANFR, babayı suçlu buldu ve mahkeme, 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Aslında çocukları için endişelenen babanın tek istediği, çocuklarını gece yarısı ile sabah 3 arasında sosyal medyadan uzaklaştırmaktı. Ama çok dalgalı bir bant bozucu kullanan aile için olaylar çok farklı ilerledi. Dikkatsiz baba, kullandığı jammer'ın iki belediyeyi kapsayan bir bölgede telekomünikasyonu bozacağını düşünmüyordu.

Hükümetten her haneye ücretsiz internet Güney Afrika’da hükümet internetin temel ihtiyaç olarak değerlendirerek her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlanmasına karar kıldı.

Güney Afrika'da her haneye ücretsiz internet verilecek Güney Afrika nüfusunun sadece yüzde 60'ı internet kullanıyor. Hükümet, bu oranı daha da artırmak için ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planladıklarını açıkladı.