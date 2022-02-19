Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya krizi tüm ülkeleri etkisi altına almış durumda. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Boris Johnson, Ukrayna'nın işgali durumunda, bunun, demokratik bir devletin yıkımını beraberinde getireceğinin ve bu işgalin şokunun, dünyanın her yerinde yankılanacağını vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Batı'nın Ruslara ve Rus devleti için stratejik öneme sahip şirketlere yaptırım uygulayacağını söyleyen İngiltere Başbakanı Johnson, onların Londra sermaye piyasalarında finansman sağlamalarını imkansız hale getireceğini belirtti.

'PUTİN'İN ALAMETLERİ KORKUNÇ'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hala muhtemel göründüğüne işaret eden Johnson, "Putin'in niyetini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile katıldığı bir konferansta Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Rusya'nın olası bir işgalinde yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

BATILI MÜTTFİKLERE ÇAĞRI

Johnson, bu nedenle, Batılı müttefikleri "birlikte güçlü durmaya" çağırdı ve birlikte "en sert ve güçlü yaptırım paketini" hazırladıklarının altını çizdi.

'OLABİLECEK BİR SAVAŞI EŞİĞİNDEYİZ'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Münih'te bir araya gelen Johnson basına açıklamalarda bulundu. Johnson ""Bu, tarihimizde çok tehlikeli bir an. Avrupa'da olabilecek bir savaşın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA'NIN ÇOK İYİ DOSTLARI VAR'

Johnson, konferansa katılanların tamamının, Ukrayna ile dayanışma için birlik içerisinde durmak istediğini dile getirmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı'na teşekkür ederek "Ukrayna'nın çok iyi dostları var." dedi.

İngiltere Rusya'daki Başkonsolosluğunu kapattı İngiliz Hükümeti, Rus istihbaratını Salisbury şehrinde iki Rus vatandaşına suikast düzenlemekle suçlayarak, Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Başkonsolosluğunu kapattıklarını açıkladı.

İngiltere Rusya'ya çağrıda bulundu: Ateşkesi sağlayın! İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür." dedi.

İngiltere Rusya'yı uyardı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa savaş Avrupa’ya sıçrar Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, çatışma ihtimalinin Avrupa için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.