Türkiye Gazetesi

General Hospital, American Housewife gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman, 13 Şubat’tan bu yana kayıptı.

Günlerdir aranan 43 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi.

Los Angeles polisi, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını bildirdi.

Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucunda bulunan cesedin, ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Polis, oyuncunun kaybolmasını ve ölüm nedenini araştırıyor.

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Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmenini öldürdü Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kaza sonrası basına sızan görüntülerde, polis sorgusu devam eden Baldwin'in ağladığı ve oldukça perişan olduğu görüldü.