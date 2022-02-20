Türkiye Gazetesi

İlk koronavirüs vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya'da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle birlikte ülke sınırları Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı. Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sınırların yarın yeniden açılacağını duyurdu.

Morrison, yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının Covid-19 aşısının çift dozunu yaptıran ziyaretçilere yeniden açılacağını söyledi. Pazartesi günü sınırların açılmasıyla uluslararası ziyaretçileri Avustralya'ya dönmeye çağıran Morrison, dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 1,2 milyon kişinin vize aldığını söyledi.

"PARANIZI YANINIZDA GETİRMEYİ UNUTMAYIN"

Önümüzdeki 24 saat içinde Avustralya'ya 56 uçağın ineceğini ve bunun sonraki günlerde artacağını belirten Morrison, "Dünyanın dört bir yanındaki turistlere mesajım şudur. Çantalarınızı toplayın ve hayal edebileceğiniz harika deneyimlerden birini yaşayın. Ve paranızı yanınızda getirmeyi unutmayın çünkü harcayacak çok yer bulacaksınız.’’ ifadelerini kullandı.

SON 24 SATTE 33 CAN KAYBI

Avustralya Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 33 kişinin daha Covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4913’e yükseldi. Halen 218 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanedeki 2734 Covid-19’lu hastadan 267’si yoğun bakımda bulunuyor.

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