Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'ye verdiği ve tamamı TSİ ile 12.00'da yayınlanacak röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.

İngiltere'den Rusya'ya 'yaptırım' uyarısı: Yeni bir Yalta'ya izin veremeyiz İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Rusya'nın Avrupa ülkelerine şantaj yapmasına izin vermeyeceklerini belirterek "Rus saldırganlık tehdidinin Avrupa'nın güvenlik altyapısını değiştirmesine izin veremeyiz. Kıtamızın yeni bir etki alanlarına bölünmesine, yeni bir Yalta'ya izin veremeyiz." dedi.

İngiltere ve İrlanda’yı Eunice vurdu, yetkililer uyardı: Evden çıkmayın Eunice fırtınası nedeniyle "kırmızı alarm" verilen İngiltere ve İrlanda'da; tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Fırtına dolayısıyla 1 kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı öğrenilirken yetkililerden vatandaşlara "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.