Türkiye Gazetesi

Tayvan ve ABD gerilimi devam ederken Çin’in Arafura Denizi’nde yaptığı askeri hamle sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor. Çin donamasına ait savaş gemisi Arafura Denizi'nde Avustralya Hava Kuvvetlerine ait Boeing P-8A Poseidon tipi savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tuttu. Melbourne’da düzenlenen basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalar yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin donanmasından bir geminin 17 Şubat’ta Avustralya Hava Kuvvetlerine ait Boeing P-8A Poseidon tipi savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tutmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

“SİNDİRME EYLEMLERİNİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

Morrison Çin gemisini pervasız ve sorumsuz hareket etmekle suçlayarak lazer tutmanın uçağı devre dışı bırakarak uçakta bulunan tüm mürettebatın hayatını riske atan bir gözdağı verme eylemi olduğunu söyledi. Morrison diplomatik ve savunma kanalları aracılığıyla konunun doğrudan Çin ile gündeme getirileceğini belirterek, ‘‘Bunu, yersiz bir yıldırma eyleminden başka bir şekilde göremiyorum ve Avustralya bu tür sindirme eylemlerini asla kabul etmeyecektir. Bu pervasız ve sorumsuz bir hareketti ve olmamalıydı. Bu sorunları doğrudan diplomatik ve savunma kanalları aracılığıyla gündeme getiriyoruz” şeklinde konuştu.

MÜRETTEBATIN KÖR OLMASINA NEDEN OLABİLİRDİ

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton da eylemi Çin ordusunun "zorbalık" örneği olarak tanımlayarak "Bu çok agresif bir hareket ve bu yüzden bunu gündeme getirmemiz gerekliydi. Mürettebatın kör olmasına, ekipmanların zarar görmesine neden olabilirdi." şeklinde konuştu. Ana muhalefet lideri Anthony Albanese ise hükümetin olay hakkında "mümkün olan en güçlü açıklamayı yapması" gerektiğini dile getirerek, "Bu, kınanması gereken çirkin bir saldırganlık eylemidir ve bunu kınıyorum." dedi. Avustralya Savunma Bakanlığı, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un lazerle hedef alındığı sırada uçakta 10 personel bulunduğunu açıkladı.

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