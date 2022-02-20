Türkiye Gazetesi

Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş adamı Bill Gates, açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınından yıllar önce dünyanın bir pandemiyle karşı karşıya kalacağını belirten ve bu süreçte yaptığı açıklamalarla da çok tartışılan isim, yeni bir pandemi iddiasıyla gündemde.

'VİRÜS, AŞIDAN DAHA İYİ İŞ ÇIKARDI'

Almanya'da düzenlenen bir konferansta konuşan Gates, Covid-19'dan kaynaklanan ağır hastalık riskinin önemli ölçüde azaldığını söyledi. Küresel nüfusun büyük bir bölümünün pandemiyle geçen iki yılda bağışıklık kazanmasıyla en kötü etkilerin azaldığını söyleyen Gates, bunun virüsün kendisinden kaynaklandığını ve 'omicronun dünya nüfusuna ulaşma konusunda aşılarla yapılandan daha iyi bir iş çıkardığını' belirtti.

FARKLI BİR PATOJENDEN KAYNAKLANACAK

Başka bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu belirten Gates, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" dedi.

Potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyleyen milyarder iş adamı, ancak tıbbi teknolojideki ilerlemelerin eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın onunla daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Gates, dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, hükümetleri şimdiden yatırım yapmaya çağırdı. "Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız" diyen Gates, "Bir sonraki pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil. Bu, iklim değişikliği gibi değil. Eğer mantıklı olursak, evet, bir dahaki sefere erken yakalarız” dedi.

Bill Gates’ten yeni öngörü: mRNA aşıları soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir canlı yayında yeni bir öngörüde bulundu. Gates, mRNA aşılarının sadece koronavirüsü bitirmekle kalmayıp soğuk algınlığı ve gribi de ortadan kaldıracağını söyledi.

Bill Gates salgınla ilgili kitap yazdı Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs ile ilgilini yeni bir kitap yazdığını duyurdu.