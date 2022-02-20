Türkiye Gazetesi

Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.

TÜRKİYE'Yİ PROVAKASYON YAPMAKLA SUÇLADI

Yunan gazetesi Kathimeri'nin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında Harris’e bilgi verdi. Görüşmede Miçotakis, Doğu Akdeniz'de adaları silahlandırarak ve çeşitli ihlallerde bulunarak gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini gizleyen Miçotakis, Türkiye’yi suçlamayarak "bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riskine" dikkat çekti ve ABD'ye şikayette bulundu.

"HARRIS İLE HARİKA BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPTIK"

İki ülke arasında savunma alanında daha yakın iş birliği ve Ukrayna meselesi de gündeme geldi.

Kiryokis, ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamala Harris ile harika bir görüş alışverişi yaptık. Yunanistan-ABD ilişkisi, uzun dostluk ve iş birliği tarihimizin en iyi seviyesinde." ifadelerini kullandı.





Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Twitter paylaşımı

Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan 12 kişiden biri bulundu Yunanistan'da bir feribotta çıkan yangında kaybolan 12 kişiden biri bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turu 22 Şubat'ta yapılacak Türkiye ile Yunanistan arasında, Atina'da istişari görüşme ve ekonomi toplantıları yapılacak.