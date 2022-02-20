Türkiye Gazetesi

Lugansk bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 2 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yaşanan çatışmada Pionerskoye bölgesinde bulunan 5 evin de zarar gördüğü belirtildi. Sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından Donbass bölgesinde yaşayan halk paniğe kapılırken, Kiev-Moskova hattı daha da gerildi.



Putin: Donbass'ta tansiyonun yükseldiğini görüyoruz Putin: NATO ile güvenlik garantilerini müzakere etmeye hazırız

Donbass'ta gövde gösterisi Rus ordusu Donbass’a askerî yığınak yaparken, ABD askerleri ise bölgede Ukrayna ile ortak denetim faaliyetlerine başladı.