Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk şehir merkezinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu Reuters bildirdi. Reuters'a konuşan bir görgü tanığının ifadesine göre, Donetsk'te hoparlör aracılığıyla yapılan anonsta vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Ancak, patlamaların kaynağı netlik kazanmadı.

Beyaz Saray da Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırı başlatabileceğini iddia etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın, düzenli aralıklarla Ukrayna krizine ilişkin bilgilendirildiği, son durumu görüşmek için ulusal güvenlik konseyini toplayacağı belirtildi.

Rusya Ukrayna krizinde 10 gün çok kritik Diplomatik çabalar devam ederken ABD, Rusya’nın bu hafta Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürdü. Rusya’nın "tatbikat" dediği askerî hareketlilik ve işgalin önündeki en büyük engel olarak görülen Çin Olimpiyatları bu hafta sonu bitiyor. Bu sebeple önümüzdeki on gün oldukça kritik.

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.