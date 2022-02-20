Türkiye Gazetesi

Prens Charles'ın ardından annesi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'de koronavirüse yakalandı. Konuya ilişkin saraydan açıklama geldi.

HAFİF SOĞUK ALGINLIĞI SEMPTOMLARI

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, covid-19'a yakalanan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bildirildi.

GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Açıklamada, Kraliçe'nin bu hafta Windsor'daki hafif düzeyde görevlerine devam etmeyi planladığı aktarılarak "(Kraliçe) Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın 10 Şubat'ta ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı ve sonrasında eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın da testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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