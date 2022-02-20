Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan bir restoranda asılan not şaşkınlık oluşturdu. Astıkları notta yeni uygulamalarını belirten restoran sahipleri, konuklarının huzurunu korumak istedikleri için astıklarını belirtti. Ancak müşterilerden peş peşe eleştiriler geldi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Restoranın kapısına asılan notta, "Görünür dövmeleri olan, abartı tasarımlı elbiseleri olan ve ağır mücevherleri olan insanların restoranımıza girmesi yasaktır" ifadeleri kullanıldı. Restoranın uyguladığı bu yasak, ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

RESTORAN SAHİPELRİNDEN CEVAP GELDİ

Üst üste gelen tepkiler üzerine açıklamada bulunan restoranın ortaklarından Poata Okeroa, "Müşterilerimize ve ortaklarımıza değer veriyoruz. Göz korkutucu kıyafetlerin müşterilerimizin huzurunu bozmasını engellemek adına böyle bir politika izliyoruz" dedi.

“YAPILAN ŞEY UTANÇ VERİCİ”

Boyun ve kollarında büyük dövmeleri olan İngiliz şef Michael Mcelroy ise uygulama hakkında yaptığı açıklamada, " Avustralya'da bu politikayı hiç duymadım, baş ve kol dövmelerim var ve yakın zamana kadar dışarıda yemek yerken bir kez bile sorun olmadı. Şimdi bu kuralların uygulandığını duymak utanç verici" ifadelerini kullandı.

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