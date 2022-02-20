Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini telefonda görüştü. Kremlin Sarayı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Donbass'taki temas hattındaki durumun ciddi şekilde kötüleşmesi konusunda endişeler dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı, gerginliğin tırmanmasının nedeninin Ukrayna güvenlik güçlerinin provokasyonları olduğunu kaydetti” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, “Putin, NATO'nun Ukrayna'ya modern silah ve mühimmat vermesine dikkat çekti. Başkan Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki insanların bombardımanlardan kaçmak için Rusya'ya götürüldükleri ve acı çektiklerini ifade etti” denildi.



Ukrayna’nın anlaşmalara uymadığı öne sürülen açıklamada, "Kiev'in sadece müzakere sürecini taklit ettiği, Minsk Anlaşmalarını ve Normandiya Formatında varılan anlaşmaları uygulamayı inatla reddettiği bir kez daha vurgulandı. Mevcut durumun ciddiyetini dikkate alan liderler, Normandiya Formatına katılan ülkelerin liderlerine dışişleri bakanlıkları ve siyasi danışmanlar aracılığıyla diplomatik yollarla çözüm arayışlarını yoğunlaştırmanın uygun olduğu konusunda hemfikir oldu. Bu temaslar, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak ve Donbass çevresindeki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlamak için sağlandı. Tüm bunları göz önünde bulunduran Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri taleplerini ciddiye alması ve bunlara somut ve yerinde yanıt vermesi gereğini yineledi" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron ve Putin'in yaptığı görüşmede Ukrayna-Rusya krizine diplomatik bir çözüm bulunması gerektiği konusunda uzlaştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, iki ülkenin dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde bu amaçla bir araya geleceği ve Avrupa'da yeni bir güvenlik düzeni kurmak için Rusya, Ukrayna ve müttefikleriyle en üst düzeyde muhtemel bir zirve üzerinde çalışacakları aktarıldı.