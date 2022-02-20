Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Cuma günü Euroferry Olympia isimli feribotta İtalya seferini yaptığı sırada Yunanistan açıklarında yangın çıkmış, 292 yolcudan en az 281’i kurtarılmıştı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kayıp olan 11 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

45 KİŞİLİK EKİP MÜDAHELE EDİYOR

Söz konusu yangında ilk can kaybı kayıtlara geçerken, hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki Evangelo Malisiada isimli Yunanistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Kayıp olan 10 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yetkililer, gemi içerisindeki sıcaklıktan dolayı, 45 kişilik özel ekipmanlı itfaiye erlerinin ancak kısa süreli arama çalışmaları yapabildiğini, soğutma çalışmaları ile birlikte aşamalı şekilde içeri girildiğini belirtti.

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi.

Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan 12 kişiden biri bulundu Yunanistan'da bir feribotta çıkan yangında kaybolan 12 kişiden biri bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.