Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi prensipte kabul etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağı işaret edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığı hatırlatıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı. Krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekleyen Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.

ABD İSTİHBARATI: PUTİN SALDIRI EMRİNİ VERDİ

ABD istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emrini verdiğine dair bilgi olduğu iddia edildi. Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.

Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü. Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.

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Biden Rusya'yı önce uyardı, sonra çağrıda bulundu: Diplomasiye şans verin Joe Biden Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği konusunda uyarıda bulundu. Biden, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini belirtti.