Türkiye Gazetesi

ABD'nin California eyaletinde Zoey isimli bir köpek, Stockon kentindeki bir kişi tarafından hasta ve bitkin halde bulundu. Köpeği bulan kişi polis ekiplerine haber verdi. Hayvan hizmetlerinden yetkili bir kişinin Zoey’in mikroçipini taramasının ardından sevimli köpeğin 2010 yılından beri kayıp olduğu ortaya çıktı.

Zoey’in ailesinin aynı telefon numarasını kullandığını öğrenen ve iletişime geçen San Joaquin County Şerif Ofisi'nden görevli Brandon Levin, "Zoey’in sahibi şok içindeydi" dedi.

"MARKETTEN DÖNDÜĞÜMÜZDE YOKTU"

Köpeğini almak için hemen harekete geçen Michelle ise, "Bunun olacağını kesinlikle beklemiyordum. Gerçekten heyecanlıyım. Zoey’i ve onun ikiz kardeşini 6 aylıkken sahiplenmiştik. Yaklaşık 6 ay bizimleydi. Sadece 20 dakikalığına markete gitmiştik ve döndüğümüzde yoktu. Sağlığına kavuşacağı ve hayatının geri kalanını yaşamasına izin vereceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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