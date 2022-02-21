Türkiye Gazetesi

Sudan’ın Korfodan bölgesinde yer alan Abu Zabad kentinde, düğün töreni faciayla bitti. Törende sevinç gösterisi olarak elinde uzun namlulu otomatik silahla havaya ateş açan bir kişi, 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Düğüne katılanlar tarafından çekilen görüntülerde, havaya ateş eden adamın silahı yere indirirken tetiğe basılı tutmaya devam ettiği görüldü.



Sudan’da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir düğün töreninde de havaya ateş açılmasının ardından damat hayatını kaybetmişti. Olayın adından yetkililer, düğünlerde silah kullanımını yasaklamıştı.



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