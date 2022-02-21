Türkiye Gazetesi

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’daki vatandaşlarına Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde kamuya açık alanlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

VATANDAŞLARINI UYARDI

Açıklamada, “Basın kaynaklarına göre, alışveriş merkezlerine, tren ve metro istasyonlarına, Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere büyük kentlerin kamusal alanlarının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimin arttığı bölgelerdeki halka açık toplanma yerlerine yönelik saldırı tehditleri var.” ifadesi kullanıldı.

ABD vatandaşlarına, kişisel güvenlik planlarını gözden geçirme tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ABD hükümetinin yardımından bağımsız tahliye planlarına sahip olmaları da gerektiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı yetkililere hitaben yaptığı yazılı açıklamada, “Bu bilgiyi ortak kanallar aracılığıyla Rus meslektaşlarınıza ilettiniz mi? Eğer iletmediyseniz, tüm bunları nasıl anlamamız gerekiyor?” yorumunda bulundu.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden “terör saldırısı” uyarısı ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İngiliz dergi Putin'i analiz etti: Savaş çıkmasa bile kaybeden Moskova Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dünya gündemindeki yerini koruyor. Londra merkezli The Economist dergisi Rus lider Vladimir Putin’in tutumunu analiz etti ve savaş çıkmasa bile, kaybedenin şimdiden Moskova olduğunu savundu.