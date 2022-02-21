Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Kanberra (Avustralya) Büyükelçisi feci şekilde hayatını kaybetti. Ülkesi yani İtalya'ya birkaç günlük tatilini geçirmek üzere memleketi Foligno kentinde bulunan Büyükelçi Tardioli, dün akşam konutunun balkonundan düştü. Tardioli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İtalyan jandarması soruşturma başlattı ve ilk incelemelerde Büyükelçi Tardioli'nin dengesini kaybederek balkondan düştüğü belirtildi.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN MESAJ

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Tardioli’nin ölümünün yasının derin üzüntüyle tutulduğu ve kendisinin büyük bir diplomat ve devlet hizmetkarı olarak hatırlanacağı ifade edildi.

2019'DAN BERİ GÖREVDEYDİ

57 yaşındaki Tardioli'nin 2019 yılının Eylül ayından beri İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

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