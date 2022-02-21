Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle Mart 2020'de sınırlarını kapatan ve en katı kuralları uygulayan ülkelerden biri olarak bilinen Avustralya, bugün itibarıyla yabancı ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı. Yasağın kalkmasının ardından ilk kafile ülkeye ulaşırken, 703 gün sonra sevdiklerine kavuşan Avustralyalılar duygu dolu anlar yaşadı.

24 SAATTE 60 UÇAK

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, BAE ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen uçaklarla normalleşme adına ilk adımlarını atan ülkeye, 24 saat içinde 60’a yakın uluslararası uçak iniş yapacak. Uçaklar, 3 Mart’a kadar açılmayacak olan Batı Avustralya dışında tüm eyalet ve bölgelere iniş yapabilecek.

Avustralya'da tam aşılı ziyaretçiler rahatça dolaşabilecek ancak tıbbi muafiyeti olmayan aşısız yolcular, varış durumlarına bağlı olarak 7 ila 14 gün boyunca otel karantinasına girmek zorunda kalacak. Ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin, konaklama yerlerine vardıktan sonraki 24 saat içinde PCR veya hızlı antijen testi yaptırmak zorunda kalacak ve toplu taşıma ile seyahat etmeyecek.

TURİZM SEKTÖRÜ CANLANACAK

Ülkeye gelen ilk ziyaretçileri Sydney Havalimanı'nda karşılayan Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamasında, sınırların açılmasıyla Covid-19 yasakları döneminde sıkıntı yaşayan turizm sektörünün canlanacağını belirtti.

Avustralya’nın ülke sınırlarını kapatmasının yanı sıra aldığı sıkı tedbirlerle Covid-19’a karşı en iyi mücadele eden ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Tehan, "Salgını başarıyla yönetiyoruz ve virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Avustralyalılar denizaşırı ülkelere seyahat ediyor ve uluslararası ziyaretçileri de ülkemize bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI

Omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4930’a yükseldi, 15 bin 888 kişi de virüse yakalandı.

Yaklaşık 25 milyon 739 bin nüfuslu ülkede, Covid-19 aşısının tek dozunu yaptıranların oranı yüzde 95,4, çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 93,3, hatırlatma dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 49,5.

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