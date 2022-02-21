Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da savaş riski nedeniyle Polonya olası mülteci akınına karşı hazırlanıyor. Polonya Bilim ve Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek, Ukrayna'dan olası mülteci akını senaryosuna karşı hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz Ukraynalı komşularımıza yardım etmeye açığız. Ukraynalı çocuklara Lehçe dil öğrenimini de kapsayacak bir eğitim planı geliştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Polonya Eğitim Bakanı, ülkede son 15 yılda öğrenci sayısının azalmasından dolayı birçok bölgede kapatılan çok sayıda okulun bulunduğunu ifade ederek, "Ukraynalı çocukların eğitimi için kullanılacak birçok bina mevcut." diye konuştu.

Czarnek, "Ukrayna'da silahlı çatışma durumunda Polonya'ya gelecek Ukraynalı mültecilerin çocuklarının eğitimini organize etmede bir sorun görmüyorum. Öte yandan bir çatışma yaşanmamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurduğunu duyurdu Rusya ile kriz yaşayan Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Kuleba, İngiltere ve Polonya ile üçlü iş birliği ittifakı kurduklarını açıkladı.

ABD ile anlaşma sağlandı: Polonya ilk nükleer reaktörünü geliştirecek Polonya ilk nükleer reaktörünü geliştirmek için ABD ile anlaşma sağladığını açıkladı.