Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Rachpal ve Kewal Randhawa, 1978 senesinde Berkshire’da evlendi. The Times gazetesinin haberine göre çift, 2009 senesinde ayrı yaşamaya başladı ama gerektiğinde yeniden aile olarak bir araya geliyorlardı. Kadın, kocasının başka bir kadından çocuğunun olduğunu duyuyordu ama onların 2011’de evlendiklerini daha yeni öğrendi.

BOŞANMA İPTAL EDİLDİ

Olay mahkemeye intikal etti ve Kewal Randhawa’nın 2010’da boşanma davasını karısının imzasını taklit ederek açtığı belirlendi. Hakim, kadının rızası dışında açıldığı için boşanmayı iptal etti.

Mahkemeden emsal nitelikte karar: Eşine gönderdiği soğuk su boşanma sebebi sayıldı İstanbul'da yaşayan bir çift anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alarak mahkemeye gitti. Ardından, koca bakkal çırağıyla karısına soğuk su gönderdi. 'Üstüne bir bardak su iç' anlamına gelen bu eylemi mahkeme kocanın ağır kusurlu olduğunu kaydederek maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.