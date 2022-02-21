Türkiye Gazetesi

Şiddetli fırtınalar Avrupa ülkelerini etkisi altına aldı. İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya ve Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınalar nedeniyle çok sayıda bina ve araç zarar gördü, haneler elektriksiz kaldı ve ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi.

Bazı Avrupa ülkelerinde geçen hafta başlayan ve hala devam eden fırtınalar, hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli fırtınalar birçok şehirde can kaybı ve ciddi yaralanmalara, hasara, tren ve uçak seferlerinin iptal edilmesine yol açtı.

İNGİLTERE'DE BİR HAFTADA 3 FIRTINA

İngiltere'de geçen hafta etkili olan Dudley ve Eunice fırtınaları birçok yerleşim yerinde hayatı felç etti.

Başkent Londra'da fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken, bazı şehirlerde ağaçlar yol kenarlarına devrildi.

Londra Polis Teşkilatı da fırtına nedeniyle "kırmızı uyarı" yayımladı.

Yetkililer, vatandaşlara seyahat planlarını iptal etmeleri ve acil olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Wells şehrindeki St. Thomas Kilisesi'nin kulesi de şiddetli rüzgarlar nedeniyle yıkıldı.

Eunice Fırtınası, üç kişinin ölümüne neden olurken, 1,4 milyon hane ise fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı.

Ülke genelinde yaklaşık 12 bin hanenin hala elektriksiz olduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'yi Dudley ve Eunice'i fırtınalarının ardından bu kez de Franklin Fırtınası etkisi altına altı.

Yetkililerin tekrar alarma geçmesine neden olan Franklin Fırtınası, ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açtı.

Fırtına nedeniyle Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde şiddetli sel ve Yorkshire'ın bazı bölgelerinde ise 80'den fazla sel uyarısı yapıldı.

Taşıt sürücülerine, zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya ve Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınalar nedeniyle çok sayıda bina ve araç zarar gördü

POLONYA'DA 2 BİN 600 BİNA HASAR GÖRDÜ

Polonya hükümeti, Eunice Fırtınası nedeniyle ülkede 524 bin hanenin elektriksiz kaldığını, 2 bin 600 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Ülkede acil çağrı merkezine çok sayıda ihbar geldiği, İtfaiye Teşkilatının 23 bin 500 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Polonya Demir Yolları, kuvvetli fırtına nedeniyle şehirler arası 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Fırtınası nedeniyle "Hepimiz evlerimizin pencerelerinin dışında neler olduğunu görebiliyoruz. Evde kalın." uyarısında bulundu.

Fırtına, 17 Şubat'ta Polonya'da üç kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Belçika'da fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve araç hasar gördü

Belçika'da geçen hafta etkili olan Eunice'in ardından Franklin Fırtınası da ülkeyi alarma geçirdi.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, sahil bölgelerinde turuncu, diğer bölgelerde sarı kod ilan edildiğini, rüzgarın hızının 80 ila 110 kilometre olmasının beklendiğini duyurdu.

Hava trafiği, limandaki terminallerden birinin çatısının uçması nedeniyle aksarken, parklar ve orman girişleri kapatıldı.

Eunice Fırtınası'nda da bazı bölgelerde eğitime ara verilmiş, tren seferleri iptal edilmişti. Fırtınadan toplu taşıma ve hava trafiği de olumsuz etkilenmiş, farklı kentlerde ağaçların ve çatıların devrilmesiyle birçok kişi yaralanmış, arabalar ve binalar hasar görmüştü.

Hollanda'da "son 4 yılın en güçlü fırtınası" meydana geldi

Hollanda, geçen hafta çarşamba akşamından bu yana, Dudley, Eunice ve Franklin fırtınalarının etkisi altında kaldı. Eunice Fırtınası, tek başına son 4 yılın en güçlü fırtınası olarak belirlendi.

Ülkede 6 gündür süren fırtına nedeniyle oluşan hasar yarım milyar avroyu aştı. Açıklanan hasar miktarının daha da artabileceği tahmin ediliyor.

Hollanda Sigortacılar Birliği (VV), sigortacıların daha önce 1 haftadan kısa bir sürede bu kadar çok hasar bildirisi almadığını belirtti.

Ülkede fırtına nedeniyle bir hafta içinde en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Bugün art arda altıncı fırtınalı günün yaşandığını belirten yetkililer, Hollanda'da en son 1979'da art arda beş gün fırtınanın olduğunu bildirdi.

FRANSA'DA BİRÇOK OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana etkili olan Franklin Fırtınası nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Aisne, Ardennes, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime ve Somme bölgelerinde, 4 kademeli alarm seviyesinin 3'üncü düzeyi olan "turuncu alarm"ın verildiği belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede son saatlerde şiddetli rüzgar görüldü, Manş Denizi yakınlarında rüzgarın hızı saatte 171 kilometreye ulaştı.

Ülkenin kuzeyinde Eunice ve Franklin fırtınaları nedeniyle 16 bin eve elektrik verilemedi.

Birçok bölgede fırtına nedeniyle tren seferleri durduruldu, çok sayıda okulda eğitime ara verildi ve ağaçlar zarar gördü.

Manş Denizi kıyısındaki Bricqueville-sur-Mer kentinde 70'li yaşlardaki bir çift ise dün akşam saatlerinde araçlarının içinde ölü bulundu.

Fırtınanın etkisiyle aracın suya düşmesinin ardından sürücü itfaiyeyi arayarak, aracın içinde kilitli kaldıkların söyledi ve yardım istedi.

İtfaiye, helikopterin yardımıyla aracın yerinin tespit edilmesinin ardından olay yerine gitti ancak 74 yaşındaki erkek ve 70 yaşındaki kadın aracın içinde ölü bulundu.



Hollanda'da kırmızı alarm! Eunice fırtınası ülkeyi vurdu: 3 ölü Hollanda’yı Eunice fırtınası korkusu sardı. Ülkede kırmızı alarma geçildi. Ardından okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi.

Fırtına, Çekya'yı karanlığa gömdü Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi. Ülkede kriz yaşanıyor.