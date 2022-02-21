Türkiye Gazetesi

Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, bugün itibariyle 68 bin 500 Donbasslının Rusya topraklarına girdiğini açıklayarak, Ukrayna’dan, Rusya’ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grubun da imha edildiğini duyurdu.

Rus ordusu ayrıca, Ukrayna’ya ait silahlı araçların Rostov’da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA GELDİ

Ukrayna 'sınır ihlalini' yalanladı. Ukrayna ordusu, Rusya’nın Rostov bölgesinde herhangi bir Ukrayna gücü bulunmadığını açıkladı.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu İttifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.

Gerginlik sürerken son günlerde ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ateşkes ihlallerinde artış gözleniyor.

Bölgedeki Donetsk ve Lugansk şehirleri, 2014'ten beri Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunuyor.

Son günlerdeki olaylar sırasında 3 Ukraynalı asker hayatını kaybetmişti.

Rusya: ABD'de terör saldırısı olabilir ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya’da terör saldırıları olabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaşıldı! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştığı bildirildi.

Putin: Somut bir tehditle karşı karşıyayız Rusya-Ukrayna krizinde gerilim sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu NATO'ya yüklenen Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin savaşı Rusya'ya taşıyacağını söyleyerek "Somut bir tehditle karşı karşıyayız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'!de Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya arasındaki görüşmenin tarihinin belli olduğunu açıkladı.