Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI YAPTIRIM GETİRDİ

Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak" ifadesini kullandı.

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını duyurdu.

İŞGAL OLURSA YAPTIRIMLAR ARTACAK

Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Kremlin'den açıklama: Putin-Biden görüşmesi için somut plan yok Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi.

Putin açıkladı, Donbass ayaklandı: Havai fişekli kutlama Putin’in ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından Donbass'ta halk sokağa dökülerek havai fişiklerle kutlama yaptı.